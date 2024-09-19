القائد العام للبحرية الروسية: جاهزية أسلحة الغواصات الاستراتيجية في أسطول المحيط الهادئ عالية للغاية

أعلن القائد العام للبحرية ألكسندر مويسيف، أن "أقوى وأشد الأسلحة تدميراً في الخدمة مع الفرقة الـ 25 للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تتمتع بجاهزية عالية للغاية للاستخدام".

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن مويسييف قوله، "بالتأكيد، مستوى التدريب هو الأعلى. أنا أشارك بشكل مباشر في إدارة هذه القوات، وأرى كيف تُنجز السفن هذه المهام".

وأضاف مويسييف: "يجب الإشارة إلى أن هذه السفن حديثة تماماً وتعمل بتقنيات مختلفة تماماً عن السابق. الأسلحة، أولاً وقبل كل شيء، تتمتع بأعلى درجات الموثوقية التشغيلية. ولا أحتاج حتى للحديث عن جاهزية استخدام الأسلحة، فهي مرتفعة للغاية".

يذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.