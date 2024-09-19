التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن، في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض السراي الحكومي، وجرى البحث في آخر المستجدات والمساعدات التي تقدمها قطر إلى القطاع الصحي اللبناني، لا سيما بعد ضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا الحكومي، والذي اتى من خلال دعم قطري عبر "صندوق قطر للتنمية".
كما استقبل ميقاتي سفير بنغلاديش في لبنان جافيد تانفير خان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بحث مع سفير قطر بالمساعدات التي تقدمها بلاده للقطاع الصحي والتقى سفير بنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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