"حزب الله" أعلن شنّ هجوم بالمسيّرات على قيادة اللواء الغربي في يعرا ومرابض المدفعية في بيت ‏هلل

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‌‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا واصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سقوط "قتيل و11 مصابًا على الأقل في قصف حزب الله مناطق في الجليل بالصواريخ والمسيرات".