أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الخميس 19-9-2024 موقع راميا بقذائف المدفعية"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأكّد الحزب في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الخميس 19-9-2024 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة"، كما أفاد بيان آخر عن استهداف الثكنة بصلية صاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف ثكنة زرعيت مرّتَين وموقع راميا بالصواريخ والقذائف المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.