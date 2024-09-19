"حزب الله" أعلن استهداف ثكنة زرعيت مرّتَين وموقع راميا بالصواريخ والقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الخميس 19-9-2024 موقع راميا بقذائف ‏المدفعية"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

وأكّد الحزب في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند الساعة ‌‎1:30‌‏ من بعد ظهر يوم الخميس 19-9-2024 ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة"، كما أفاد بيان آخر عن استهداف الثكنة بصلية صاروخية.‏