إعتقال إسرائيلي جندته إيران للتخطيط لاغتيال نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً جنّدته الاستخبارات الإيرانية؛ للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازَي الشرطة والاستخبارات اليوم (الخميس).

وبحسب البيان: «جنّدت الاستخبارات الإيرانية مواطناً إسرائيلياً لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران، وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات». وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدَفين، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت الشرطة إلى أن المواطن الإسرائيلي «رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة»، ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الموقوف يهودي من مدينة عسقلان.

وجاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل. وشملت تلك المهام نقل «أموال أو مسدس، وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة»، وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقاً لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر.

وفي زيارته الثانية لإيران في أغسطس (آب)، طُلب من رجل الأعمال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في إسرائيل؛ انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية الذي قُتل في طهران في 31 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك طُلب من الإسرائيلي أداء مهام إضافية بما في ذلك تجنيد عميل ليصبح «عميلاً مزدوجاً» للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي).

وقال مسؤول بارز في جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) إن «هذه قضية خطرة للغاية، وتجسد الجهود الهائلة التي يبذلها عملاء الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتعزيز الأنشطة الإرهابية في إسرائيل».