مفاجأة.. تجارة أسوان في قمة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات 2024، وفيما يلي النتائج:

تجارة أسوان 96.10

تجارة جنوب الوادي 96.00

تجارة السويس 95.90

تجارة انتساب موجه أسوان 95.60

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 95.60

تجارة انتساب موجه السويس 95.56

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.56

تجارة طنطا 95.30

تجارة أسيوط 95.20

تجارة القاهرة 95.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 95.20

تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.20

تجارة انتساب موجه القاهرة 95.10

تجارة سوهاج 95.00

تجارة عين شمس 95.00

تجارة انتساب موجه عين شمس 94.80

تجارة بني سويف 94.80

تجارة انتساب موجه سوهاج 94.78

تجارة انتساب موجه أسيوط 94.70

تجارة انتساب موجه بني سويف 94.67

تجارة الإسكندرية 94.60

تجارة و إدارة أعمال حلوان 94.44

تجارة الزقازيق 94.44

تجارة العريش 94.40

تجارة انتساب موجه طنطا 94.40

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.40

تجارة مدينة السادات 94.40

تجارة بور سعيد 94.40

تجارة بنها 94.28

تربية حلوان 94.20

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.20

تجارة انتساب موجه بنها 94.20

تجارة المنصورة 94.20

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.10

تجارة كفر الشيخ 94.10

تجارة انتساب موجه بور سعيد 94.00

تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.00

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.00

تجارة دمنهور 94.00

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 94.00

تجارة دمياط 93.94

تجارة انتساب موجه العريش 93.91

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.90

تجارة انتساب موجه المنصورة 93.90

تجارة انتساب موجه دمنهور 93.89

تجارة انتساب موجه دمياط 93.83

تربية نوعية دمياط 93.60

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 93.60

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.78

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 91.70

حقوق بور سعيد 91.11

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 90.89

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 90.89

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 90.72

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 90.44

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.30

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 90.17

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 89.90

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 89.78

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 89.40

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 89.33

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 89.22

العالي سياحة وفنادق الغردقة 89.20

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 89.00

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 88.89

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 88.78

دراسات نوعيه العريش 88.50

حقوق سوهاج 88.44

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 88.30

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 88.20

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 88.20

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 88.10

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 88.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 88.00

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 87.94

حقوق القاهرة 87.94

حقوق انتساب موجه سوهاج 87.89

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 87.78

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 87.61

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 87.50

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 87.44

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 87.44

حقوق المنيا 87.44

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 87.39

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 87.33

حقوق انتساب موجه القاهرة 87.28

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 87.20

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 87.00

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 86.89

حقوق كفرالشيخ 86.83

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 86.78

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 86.72

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 86.22

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 86.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 85.67

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 85.33

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 85.06

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 85.00

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 85.00

حقوق جنوب الوادي 85.00

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 85.00

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 84.89

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 84.60

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 84.39

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 84.22

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 84.11

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 83.94

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 83.77

حقوق انتساب موجه بني سويف 83.67

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 83.22

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 83.06

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 83.00

الفراعنة العالي إدارة أعمال 82.89

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 82.83

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 82.78

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 81.94

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 81.94

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 81.80

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 81.70

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 81.00

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 80.61

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 80.61

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 80.60

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 80.28

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 80.20

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 79.40

نظم معلومات ادارية قطاميه 79.39

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 79.00

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 78.78

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 78.67

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 78.18

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 78.17

حقوق أسيوط 78.06

حقوق أسوان 77.89

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 77.83

حقوق الفيوم 77.22

حقوق انتساب موجه أسيوط 77.06

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 76.89

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 76.67

حقوق حلوان 76.00

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 75.89

حقوق انتساب موجه أسوان 75.78

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 75.78

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 75.72

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 75.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 75.00

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.30

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 61.83