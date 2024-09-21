شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق رؤية مصر 2030.. تعرف على أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامةالسبت، 21 سبتمبر 2024 08:00 ص
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصري، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ونرصد في هذا التقرير أهم أهداف المبادرة:
1- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
2- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.
3- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.
4- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.
5- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.
6- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.
7- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية .
8- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات .
9- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف .
10- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .
11- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
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