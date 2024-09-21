بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأت صباح اليوم عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا.

ويحق لأكثر من 17 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكرمسينغ، وزعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا، وأنورا كومارا ديساناياكي.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الرابعة مساء (1030 بتوقيت جرينتش)، ويبدأ فرز الأصوات بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات الفائز غدا الأحد.

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