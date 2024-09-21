حزب الله يعلن اغتيال قائدين و13 من عناصره بالغارة الإسرائيلية على بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - نعى حزب الله اللبناني، اغتيال 15 من عناصره، من بينهم قائدان، جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة .

وأشار حزب الله، في بيان، إلى اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي من مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.

وكان حزب الله نعى في بيان أمس السبت، قائد وحدة الرضوان إبراهيم عقيل، ووصفه بأنه "أحد كبار قادته".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت "عقيل" وعددًا من قيادات حزب الله.

وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز"، إن عددًا من أعضاء قوة الرضوان (قوات النخبة في حزب الله) كانوا إلى جانب "عقيل"، في أثناء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.