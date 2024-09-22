"حزب الله": استهدفنا للمرة الثانية قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات صواريخ "فادي 1" و"فادي 2"

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، قامت المقاومة الإسلاميّة للمرّة الثّانية اليوم الأحد، باستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك ردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة الّتي استهدفت مختلف المناطق اللّبنانيّة؛ والّتي أدّت إلى سقوط العديد من الشّهداء المدنيّين".

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