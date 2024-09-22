شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل في انفجار بمنجم فحم في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، أن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي، ولا يزال 30 شخصًا محاصرين داخل المنجم.

وقال التلفزيون: "إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو".

وأضاف، أن إجمالي 69 عاملًا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار، كما أوضحت وسائل إعلام رسمية، أن "الانفجار وقع مساء أمس السبت".