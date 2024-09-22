في يوم السعودية الوطني الـ 94.. مسيرة استعراضية للحرس الملكي بالرياض وجدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد رئاسة الحرس الملكي السعودي لتنظيم مسيرة استعراضية في مدينتي الرياض وجدة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 - 23 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أعلنته “روسيا اليوم”.



ويأتي هذا الاستعراض في إطار برنامج الفعاليات الوطنية السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والوطنية.

وتنطلق الفعاليات اليوم في مدينة الرياض، حيث تبدأ المسيرة الاستعراضية من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز عند الساعة 16:00، متوجهة إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان، حيث تشارك في المسيرة الفرق الموسيقية للحرس الملكي، والخيالة، وكتيبة الشرطة العسكرية والدراجات النارية، بالإضافة إلى العربات العسكرية.

وتشهد محافظة جدة، في اليوم ذاته، مسيرة استعراضية أخرى للحرس الملكي، تنطلق عند 16:00، بمشاركة الفرقة الموسيقية واستعراض حرس الشرف، إلى جانب عروض مواكب الدراجات النارية والخيالة، والعديد من الفعاليات المصاحبة.

وستشهد الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض غدا الاثنين جولة لموكب الحرس الملكي تستمر لمدة 4 ساعات، بينما ينطلق الموكب في محافظة جدة على الكورنيش باتجاه نافورة شارع فلسطين، حيث تتضمن الفعاليات استعراضا للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية.