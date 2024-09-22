"كاريتاس" احتفلت بالقداس السنوي في دير الأحمر

احتفل إقليم "كاريتاس" البقاع الشمالي بالقداس السنوي في كنيسة مار يوسف في بلدة دير الاحمر، وترأس الذبيحة الإلهية راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة، عاونه رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، وتولت جوقة الرعية خدمة القداس.

وأشار المطران رحمة، الى أننا "نحن اليوم في زمن الصليب، ودائما القراءات هي عن زمن النهاية بعدما المسيح حمل صليبه وافتدى كل البشر، وهو البريء والتقي والصادق، اتهموه كل التهم وآذوه كل الأذى، ولكن بصليبه المقدس وفدائه، خلص كل البشرية".

واعتبر أن "اليهود آمنوا انهم شعب الله المختار، لكنهم انحرفوا عن عبادة الله الحقيقية. قال لهم المسيح أنتم هياكل الروح القدس، انتهى العهد القديم مع الحجر، وأصبح هناك عهد جديد يقول الإنسان بحد ذاته هو هيكل الله".

ورأى أن "مصيبة اليهود اليوم انهم يريدون أن يهدموا الجامع (المسجد الأقصى) ليعيدوا بناء الهيكل ولا يقدرون. المسيح ركز لنا على الذبيحة البشرية، اي أن يقدم الإنسان ذاته، بأن يكرس عواطفه وفكره وقلبه وروحه وكل جهده ليكون نسمة خير في هذا الكون".

وأكد أن"كاريتاس يحتاجها الإنسان، نحن بحاجة لها، والفقير بحاجة لها، وكاريتاس لم تفرق في أي يوم من الأيام بين مسلم او مسيحي، هي تفرق فقط بين محتاج او محتال، وكاريتاس لكل انسان محتاج دون أي تمييز".

بدوره، شكر الأب عبود، المطران رحمة، لافتاً الى أن "كاريتاس والكنيسة مداميك، كل واحد منا يضع مدماكاً، وهذا الإقليم هو جزء من 36 إقليماً على الأراضي اللبنانية، وكاريتاس لبنان هي جزء من 162 كاريتاس متواجدة في 200 دولة في العالم، ونحن ننسق مع بعضنا، وجميعنا نؤمن بحضور الله دائما وأبداً معنا".

وأضاف "إننا مؤسسة كنسية، لدينا هويتنا الروحية، نعمل مع الله ومن أجل الله، ونرى الله في كل وجه، ويسعدنا التنسيق مع الفاعليات السياسية والمدنية على الأرض، في عملنا من أجل كل فقير، ولا نخشى من أي ملاحظة أو انتقاد موجه ألينا، يسوع مشى طريقه رغم كل شيء، وربنا يمنحنا القوة لنكمل طريقنا".