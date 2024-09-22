شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أسترالي لاتهامه في جريمتي قتل قبل 47 عامًا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مطار فيوميتشينو في روما، إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية أمس السبت، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاما، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأحد.

وتتهم السلطات القضائية الأسترالية الرجل 65/ عاما/ بارتكاب جريمتي قتل في عام 1977 وهو متهم بقتل سوزان أرمسترونج 27/ عاما/ وسوزان بارتليت 28/ عاما/ في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات.

ونجا من الهجوم ابن أرمسترونج الرضيع 16/ شهرا/، والذي كان نائما في الغرفة المجاورة. مذكرة اعتقال دولية ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت في وقت لاحق أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي (دي. إن. إيه).

وأفادت تقارير بأن الرجل عاش في اليونان لأعوام عديدة، إذ لم يكن من الممكن اعتقاله بسبب قانون التقادم.

وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام، ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا أمس السبت لقضاء عطلة، وجرى إلقاء القبض عليه فور هبوطه من الطائرة، ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأسترالية تسليمه.