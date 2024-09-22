الرئيس السوري يصدر عفوا عاما يشمل العديد من الجرائم

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن العديد من الجرائم بينها الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد.

تضمن المرسوم عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا).

ولا يشمل العفو، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم أيضا "عفوا عاما عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة". كما استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في الجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

يعد هذا المرسوم هو الأول خلال العام الجاري رغم صدور العديد من المراسيم المماثلة خلال السنوات الماضية.