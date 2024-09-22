الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فوق بيروت والبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء بعلبك وقراها على علو منخفض. هذا، وحلّق الطيران الحربي أيضًا فوق العاصمة بيروت.

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