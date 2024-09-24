سلطات الصين تعتزم خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف وسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد

أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ "بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعيّن على المصارف الاحتفاظ به وخفض سعر الفائدة المرجعي للإقراض".

واشار بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين الى أنّ "السلطات الصينية ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".

واوضح أنّ "نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان" (128 مليار يورو).

كما أعلن رئيس البنك المركزي أنّ الصين ستقوم أيضا "بخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة وتوحيد نسب الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري".

ولفت الى أنّ هذا الأمر "سيدفع البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية الحالية إلى مستوى قريب من أسعار الفائدة على القروض الصادرة حديثا".