الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل".
واشارت الوزارة في بيان لها، الى ان "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 مركبة جوية أوكرانية مسيرة، بينها ست طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وست طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
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