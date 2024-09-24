نقابتا أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية: المخزون يكفي بين 3 و4 أشهر والاستيراد مستمر

زار رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ـبو حيدر في مقر الوزارة، حيث تم عقد إجتماع عمل جرى خلاله البحث في "مختلف الأمور اللوجستية المتعلقة بالمواد الغذائية، في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي".

وبعد الإجتماع أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً مشتركاً، طمأنتا فيه الشعب اللبناني إلى أن "مخزون المواد الغذائية المتوافر لدى لبنان يكفي لما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مع العلم أن الاستيراد لا يزال مستمراً عبر الموانىء اللبنانية وهذا من شأنه أن يحافظ على المخزون".

وأكدت النقابتان أن "مخازن المواد الغذائية قد لبت كل الطلبيات التي وردت إليها"، معلنةً أن "ليس هناك أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية".

وفي السياق نفسه، لفت البيان إلى "حصول نوع من الإزدحام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من السوبرماركت ومراكز البيع بالتجزئة"، إلا أنه طمأن بالوقت نفسه إلى أن "الوضع لم يرقَ إلى وضعية التهافت كما أن الأمور هدأت إلى حد ما منذ صباح اليوم".

وبناءً على هذه المعطيات، توقعت النقابتان" إستقرار أسعار المواد الغذائية كون العرض كبير وكل السلع متوافرة بكميات كبيرة".

وفي سياق متصل أعلنت النقابتان أنه" بات بإمكان المستوردين تأمين البيان الجمركي عبر خدمات المكننة في الوزارة أي online وهذا ما من شأنه أن يساعد على إخراج البضائع بشكل مرن وأسرع، علماً أنه تم الانتهاء اليوم من الكشف على كل الحاويات وأخذ العينات المطلوبة بما معناه أنه لا يوجد أي تراكم في المعاملات".