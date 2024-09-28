انتظام الدراسة بكليات جامعة الزقازيق بأول أيام العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

مع انطلاق العام الدراسى الجديد، شهدت جامعة الزقازيق انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2024/2025 ، وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعي لمتابعة الجداول الدراسية للمحاضرات.

استعدت الجامعة بكامل طاقتها لتجهيز المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية بالإضافة للتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب.

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، أنه قد اتُخذت كافة التدابير اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، بما يوفر للطلاب جو دراسي ملائم يتماشى مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم توفير جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لنجاح منظومة العملية التعليمية الجامعية، عبر إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة من أعمال الصيانة ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية.

كما أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات قيام كل كلية بتنفيذ خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب توفير أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، ووجه بحسن استقبال الطلاب، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية.