اخبار العالم

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأت غزوا بريًا للبنان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأت غزوا بريا لمعقله بجنوب لبنان.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن تضرر المدنيين سيكون أكبر من غزة إذا قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهاجمة ترسانة حزب الله.

ونوّه المسؤولون للصحيفة الأمريكية، إلى أنه من المرجح اتخاذ حزب الله إجراءات أشد من الضربات المحدودة التي نفذها.

وأشار مسؤول إسرائيلي، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إلى إن حزب الله اللبناني قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تجاوز عدد قليل من الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية كاف لإحداث أضرار هائلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا