الجيش الأردني يعلن سقوط صاروخ على أرضه أطلق من جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الأردني، أن صاروخاً من نوع (جراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في منطقة الموقر بالأردن.

وتابع الجيش الأردني في بيان له الأحد، أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تحركت للموقع.

وأفاد الجيش الأردني، بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.

وأهاب الجيش الأردني بالمواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.