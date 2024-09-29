بين الارتفاع والانخفاض.. تعرف علي سعر الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه، صعودا وانخفاضا بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 10 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و 48.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.34 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و 48.5 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشا، و48.50 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا.