أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أنّ "مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين، أوقفت العدد الأكبر من أصل 132 سجينًا كانوا قد فرّوا من سجن جزين"، مشيرةً إلى أنّه "تجري المتابعة لتوقيف بقيّة الفارّين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف العدد الأكبر من أصل 132 سجينًا فرّوا من سجن جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.