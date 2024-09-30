شكرا لقرائتكم خبر عن السن مجرد رقم.. جهود متواصلة للتحالف الوطنى من أجل بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده من أجل تقديم الدعم للأكثر احتياجا فى كافة المجالات والمحافظات ولعل من الملفات الهامة التي تأتى على رأس أولويات التحالف الوطني هى بناء الإنسان، وهو ما ظهر فى اهتمامه بملف التعليم حيث وجدناه يمد يد العون والمساعدة للأسر مع حلول عام دراسي جديد بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية لتخفيف العبء على الأسر.

بالإضافة إلى ما شهدناه من دعم خلال فترة الامتحانات بتقديم مراجعات نهائية لكافة المواد بالمجان فى محافظات مختلفة لطلاب الثانوية العامة.

ولكنه لم يكتف بالاهتمام بالتعليم فى المراحل التعليمية فحسب بل تطرق إلى مختلف الأعمار حيث عقدت مؤسسة أبو العينين الخيرية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى امتحانًا لمحو الأمية بمقرها في الجيزة، وكان المستهدف إقامة لجنتين للامتحان بحضور ممتحنين من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ولكن نظرًا للإقبال الكبير من أهالي الجيزة، تم عقد أربع لجان للامتحان، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتطوير المهارات وبناء الإنسان.

مما يؤكد على عمل التحالف الوطني بجد على تعزيز التعليم ومحو الأمية في المجتمع، حيث ركز على تطوير برامج تعليمية مبتكرة تساعد على تعليم الكبار وتوفير بيئة تعليمية شاملة لهم، ويعتبر محو الأمية ركيزة أساسية في تمكين الأفراد والمجتمعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.