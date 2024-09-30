170 قتيلاً بالفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار المستمر في نيبال 170 شخصا حتى مساء أمس "الأحد"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في نيبال.

وأبلغت الوزارة، في بيان لها، عن إصابة 111 شخصا بجروح وفقدان 42 آخرين، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ حوالي 4 آلاف شخص.

وقال مسؤولون في وزارة الطاقة والموارد المائية والري خلال مؤتمر صحفي، إن محطات الطاقة الكهرومائية ومرافق الري في البلاد تعرضت لأضرار بالغة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع خسارة أولية تقدر بنحو 32.6 مليون دولار أميركي.

ووفقا للمسؤولين، ألحقت الفيضانات أضرارا بـ11 محطة طاقة كهرومائية عاملة بقدرة توليد إجمالية تبلغ 625.96 ميجاوات وأجبرت محطات تشغيل أخرى على الإغلاق، ونتيجة لذلك، توقفت قدرة توليد قدرها 1100 ميغاوات، أي ما يقرب من ثلث إجمالي قدرة محطات الطاقة العاملة في البلاد.

ومع تضرر محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل، تعطلت إمدادات الطاقة في أجزاء مختلفة من البلاد، فيما أوضحت وزارة البنية التحتية المادية والنقل في بيان أن 47 من 80 طريقا سريعا وطنيا في نيبال لا تزال مغلقة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

يذكر أن نيبال تشهد هطول أمطار أعلى من المتوسط خلال فترة الأمطار الموسمية هذا العام، والتي بدأت في 10 يونيو الماضي وتوشك على الانتهاء.

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