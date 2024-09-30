برقية للرئيس.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تنطلق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، غدًا الثلاثاء، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد.

وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كل الاستعدادات لاستقبال أعضاء البرلمان، في أولى الجلسات التي ستُعقد في مقر المجلس بمنطقة وسط البلد .

وتبدأ الجلسة الافتتاحية، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤؛ بدعـوة المجلـس إلى الانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، ثم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024، بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ويدعو رئيس البرلمان أعضاء المجلس إلى التصويت على إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لتأكيد وقوفهم خلف القيادة السياسية الحكيمة .

ويلقي رئيس المجلس كلمةً بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، يتحدث فيها عن استكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وستتناول الكلمة الأجندة التشريعية للفصل التشريعي، فضلًا عن الدور الرقابي.

ويقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في نهاية الجلسة، بدعوة أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.