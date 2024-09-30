أغرب من الخيال.. 32 صورة لأذكى الحيوانات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - قياس ذكاء الحيوانات أمر صعب. بصفتنا بشرًا، لا يمكننا إلا مقارنة ذكاء المخلوقات الأخرى بذكائنا - وهو معيار متحيز بطبيعته.

قال براين هير، مؤسس ومدير مركز الإدراك بجامعة ديوك، لشبكة بي بي إس في عام 2018: "إن السؤال عن أي الأنواع أكثر ذكاءً يشبه السؤال عما إذا كانت المطرقة أداة أفضل من مفك المسامير. كل أداة مصممة لمشكلة معينة، لذلك بالطبع يعتمد الأمر على المشكلة التي نحاول حلها".

لا يوجد لدى العلماء تعريف أو اختبار موحد لـ "الذكاء". ينظر البعض إلى استخدام الأدوات، ونسب الدماغ إلى الجسم، وأحجام الدماغ، وقدرات حل المشكلات أو الوعي الذاتي، ولكن هل هذه المقاييس قادرة حقا على أن تصدر حكما جازما بشأن ذكاء الحيوان.

مع ذلك، تُظهر بعض الحيوانات قدرات معرفية رائعة تنافس قدراتنا أحيانًا. فيما يلي 32 من أذكى الكائنات على هذا الكوكب، وفقا لمجلة لايف ساينس.

الشمبانزي

الشمبانزي (Pan troglodytes) والبونوبو (Pan paniscus) هما أقرب أقارب الإنسان العاقل. يشترك كلاهما في ما يقرب من 99٪ من الحمض النووي لدينا ويعتبران على نطاق واسع من أكثر المخلوقات ذكاءً في مملكة الحيوان.

في عام 1960، أصبح الشمبانزي أول حيوان غير بشري يسجل قدرته على استخدام الأدوات - وهي القدرة التي اعتقد العلماء سابقًا أنها قاصرة على البشر. كشفت الأبحاث الإضافية عن حياة اجتماعية معقدة، ومجموعة من المشاعر البشرية والإدراك فوق المعرفي، أو القدرة على "التفكير في التفكير". في بعض ألعاب الدماغ والذاكرة، اكتشف العلماء أن الشمبانزي يتفوق بالفعل على البشر، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature في عام 2014.

حتى أن الباحثين علموا الشمبانزي استخدام لغة الإشارة الأمريكية. كانت الشمبانزي واشو، أول حيوان رئيسي غير بشري يتعلم الإشارات، وتعلمت 350 إشارة قبل موتها في عام 2007. أما ابنها بالتبني، لوليس، فقد تعلم حوالي 50 إشارة بالكامل من واشو وغيرها من قرود الشمبانزي التي تستخدم الإشارات. وتساءلت الأبحاث اللاحقة عما إذا كان الشمبانزي قادرًا بالفعل على الجمع بين الكلمات لخلق أفكار جديدة أو ما إذا كان يحفظ الإشارات ببساطة.

الدلافين

الدلافين ذكية للغاية لدرجة أن الكثيرين يعتبرونها ثاني أكثر المخلوقات ذكاءً على وجه الأرض. تتمتع هذه الحيتانيات بحياة اجتماعية معقدة، وتفهم المفاهيم المجردة، وتستخدم الأدوات، وتحل المشكلات، وتُظهر مشاعر معقدة، ولديها نسبة عالية بشكل لا يصدق من الدماغ إلى الجسم (تقريبًا نفس نسبة الإنسان الماهر، وهو نوع بشري قديم). أظهرت الدراسات أيضًا أن الدلافين ذات الأنف الزجاجي (Tursiops truncatus) يمكنها التعرف على نفسها في المرآة وقد تكون قادرة على الإدراك.

مثل الكلاب، يمكن للدلافين تعلم الأوامر من البشر. هذه المخلوقات جيدة جدًا في التواصل معنا لدرجة أن الباحثين في ستينيات القرن العشرين اعتقدوا أننا قد نتعلم "التحدث" معهم عن طريق إعطائهم عقار إل إس دي. وبينما فشلت هذه الاختبارات، واصل الباحثون محاولة فك شفرة نقرات الدلافين وصفاراتها. في عام 2013، اكتشف العلماء أن الدلافين تحدد هوية بعضها البعض بأسماء فريدة ويمكنها تذكر هذه الأسماء لمدة عقدين على الأقل.

دربت البحرية الأمريكية كلا من الدلافين وأسود البحر على اكتشاف المتعدين في المناطق المحظورة مثل الأرصفة والموانئ وقنوات السفن. كما تم استخدام الدلافين للكشف عن الألغام غير المنفجرة تحت الماء.

البونوبو

مثل أقاربهم من الشمبانزي، يتمتع البونوبو (Pan paniscus) ببراعة عقلية لا تصدق. يعتقد بعض الباحثين أن هذه الرئيسيات، إلى جانب الشمبانزي وإنسان الغاب، لديها قدرة إدراكية تُعرف باسم "نظرية العقل". تدرك المخلوقات التي تتمتع بنظرية العقل أن الكائنات الأخرى تفكر بشكل مختلف ولديها معتقدات ورغبات مختلفة.

البونوبو ماهرون في حل المشكلات وتنفيذ المهام التي تتطلب فهم السببية الاجتماعية. اقترحت الأبحاث أن البونوبو والشمبانزي يمكنهما تذكر الوجوه المألوفة بعد 26 عامًا على الأقل من الانفصال.

على عكس الشمبانزي والبشر، لم يتم توثيق قتل البونوبو لبعضهم البعض. ينخرط ذكور البونوبو في مشاجرات متكررة، لكن قتالهم يكون عادة أقل حدة من قتال أقاربهم من القردة العليا. تشير الأبحاث إلى أن البونوبو متسامح مع الغرباء، ويشارك بسهولة في الطعام (ولكن ليس الألعاب أو الأدوات) ويحل النزاعات من خلال الجنس.

حيتان العنبر

يمتلك حوت العنبر (Physeter macrocephalus) أكبر دماغ لأي حيوان على وجه الأرض اليوم، بمتوسط وزن (7.8 كيلوجرام). على الرغم من أن العلماء جادلوا منذ فترة طويلة فيما إذا كان حجم الدماغ - وحتى نسبة الدماغ إلى الجسم - مؤشرًا جيدًا على الذكاء العالي، إلا أن الكثيرين يتفقون على أن حيتان العنبر هي من أذكى المخلوقات في المحيط.

تشكل حيتان العنبر مجموعات عائلية متماسكة ذات ثقافات مميزة. للتواصل مع بعضها البعض، تنتج الحيتان أنماطًا من النقرات تسمى الكودا. تختلف هذه الكودا من مجموعة إلى أخرى، على غرار اللهجات في اللغة البشرية. تتفوق حيتان العنبر في التعلم من بعضها البعض. وتشير الأبحاث إلى أن هذه المخلوقات علمت بعضها البعض كيفية تجنب الهجمات.

الحمام

الحمامات ليست "ذكية" كما قد تبدو. يمكنها العد والتعرف على الكلمات ولديها ذاكرة رائعة ورؤية ممتازة. يمكن للحمام أيضًا التمييز بين فئات الأشياء. في عام 2015، علم العلماء الحمام كيفية فرز 128 صورة إلى 16 فئة. عند تقديم صور جديدة من الفئات، لا يزال الحمام قادرًا على فرزها بشكل صحيح. يمكن للحمام أيضًا التعرف على نفسه في المرآة.

في دراسة غير عادية في عام 1995، علم الباحثون الحمام التمييز بين الأعمال الفنية لمونيه وبيكاسو. بعد بعض التدريب، تم تقديم قطعة فنية جديدة للطيور وتمكنت من تحديد الفنان الذي رسمها. تم تدريب الحمام بعد ذلك على التمييز بين أعمال مونيه وسيزان ورينوار ثم بين لوحات بيكاسو وبراك وماتيس. وفي دراسة أجريت عام 2015، اكتشف الباحثون أنه يمكن تدريب الحمام على اكتشاف السرطان في صور أمراض الثدي.

أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل إنشاء أنظمة تكنولوجيا التوجيه لتوجيه الصواريخ، قام عالم النفس التجريبي ب.ف. سكينر بتعليم الحمام كيفية توجيه الصواريخ بدقة إلى الهدف. أثبت النظام، المعروف باسم "مشروع الحمام"، نجاحًا لا يصدق، ولكن تم إيقافه قبل استخدامه.

الأفيال

تتمتع الأفيال بأكبر أدمغة من أي حيوان بري. وتمتلك هذه الحيوانات العملاقة ذاكرة غير عادية وذكاء اجتماعيا مرتفعا وقدرات ممتازة على حل المشكلات وعواطف معقدة.

في دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، اكتشف الباحثون أن الأفيال الأفريقية (Loxodonta africana) يمكنها التعرف على أصوات البشر الأكثر تهديدًا بناءً على عرقهم وجنسهم وعمرهم.

تعرف الأفيال على نطاق واسع بأنها من أكثر المخلوقات تعاطفًا في العالم. فهي تعيش في مجموعات عائلية متماسكة وسُجلت وهي تساعد بعضها البعض في الضيق والحزن على موتاها. تستخدم الأفيال الأدوات وتكمل المهام، وتفهم حتى عندما تعيقها أجسادها عن حل المشكلات. ومثل اختبار المرآة، الذي اجتازته الأفيال أيضًا، قد يكون هذا مؤشرًا على فهم الذات، كما يقول بعض الباحثين.

الأخطبوط

يعتقد الباحثون أن الأخطبوطات الشائعة لديها 500 مليون خلية عصبية في أنظمتها العصبية - أي ما يعادل عدد خلايا الكلب تقريبًا. ولديها أكبر نسبة دماغ إلى جسم بين أي حيوان لافقاري. تتمتع هذه الرخويات بسمعة طيبة لكونها فنانة هروب موهوبة بشكل استثنائي. يمكنها فك العقد، واستخدام الأدوات، والتعرف على البشر الأفراد، ولعب المقالب. عند الصيد، يمكن حساب الأخطبوطات الكاليفورنية ذات النقطتين (Octopus bimaculoides) بشكل جيد؛ تعمل أذرعها معًا في حركات محددة ومدروسة تختلف اعتمادًا على الحيوانات التي تطاردها.

ومن المثير للاهتمام أن الأخطبوطات لديها جينات ترميز البروتين أكثر من البشر - أكثر من 33000، مقارنة بـ 20500 لدينا.

الفئران

تحظى الفئران بسمعة سيئة، خاصة في المدن المكتظة بالسكان، باعتبارها من أخطر ناقي الأمراض. لكن المثير أنها بالنسبة للبشر مخلوقات نظيفة وذكية. وقالت الدكتورة جينيفر جراهام، وهي طبيبة بيطرية في مستشفى هنري ولويس فوستر للحيوانات الصغيرة، في مقابلة أجريت عام 2020، إنها تنظف نفسها "بشكل أكثر تكرارًا ودقة من القطط".

يمكن للجرذان تعلم الحيل وحل الألغاز والشعور بالتعاطف وإنقاذ الأصدقاء المحتاجين وحتى أن يكون لديها خيال. في اختبار أجري عام 2014 لتعلم الجرذان وإدراكها، وجد الباحثون أن الجرذان يمكن أن تتفوق حتى على البشر في التعميم الضمني القائم على الفئات، أو القدرة على تطبيق أنماط معينة تم تعلمها على مجموعات جديدة من المعلومات. اقترح البحث المنشور في مجلة Current Biology عام 2007 أن الجرذان قد تكون من بين القليل من غير الرئيسيات القادرة على الإدراك الميتاإدراكي.

إنسان الغاب

تتمتع جميع القِرَدة العليا بقدرات عقلية متقدمة، وإنسان الغاب (بونجو) ليس استثناءً. هذه القردة متعلمة ممتازة؛ أصبح إنسان الغاب المسمى شانتيك أحد أوائل القردة الذين تعلموا لغة الإشارة، بل إنه اخترع إشارات خاصة به. نشأ شانتيك على يد عالم أنثروبولوجيا وتعلم تنظيف غرفته واستخدام المرحاض ولعب الألعاب والرسم.

أشارت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة ساينس إلى أن إنسان الغاب قادر على "الإشارة النازحة" - القدرة على الإشارة إلى أشياء لا تحدث في الوقت الحاضر. في دراستهم، تنكر الباحثون في هيئة حيوانات مفترسة كبيرة وراقبوا كيف تستجيب أمهات إنسان الغاب مع صغارهن. أفاد العلماء أنه بعد رصد حيوان مفترس، قادت أمهات إنسان الغاب صغارهن إلى بر الأمان وانتظرن لإطلاق الإنذار حتى بعد زوال الخطر.

كتب الباحثون: "لم يكن هناك سبب لإناث إنسان الغاب للتعبير عن آرائهن بعد إزالة نموذج المفترس، لكنهن فعلن ذلك على الرغم من ذلك". افترضوا أن إنسان الغاب كان يعلم صغاره أنهم كانوا في خطر. وقال الباحثون إن "تأجيل السلوك في الزمان والمكان يعبر بطبيعته عن دور المعالجة المعرفية العالية للمحفزات والذكاء العام".

الغربان

الغربان والغرابيات الأخرى هي من أكثر الطيور ذكاءً على وجه الأرض، وقد تضاهي براعتها العقلية بعض الرئيسيات. وقد تم توثيق قدرة هذه الحيوانات على تذكر الوجوه البشرية، وإنشاء الأدوات واستخدامها، وتقديم استنتاجات إحصائية وحل الألغاز. ومثل بعض الرئيسيات، يمكن لبعض أنواع الغربان التعرف على نفسها في المرآة. تمتلك الغربان نفس عدد الخلايا العصبية المتراصة بإحكام في أدمغتها - 1.5 مليار - كما هو الحال لدى بعض القرود.

وجد الباحثون أن غربان كاليدونيا الجديدة (Corvus moneduloides) تنافس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات في التفكير السببي. لاختبار هذا، يستخدم العلماء غالبًا تجربة تُعرف باسم نموذج حكايات إيسوب، حيث يسقط الأشخاص الحجارة في أنابيب المياه لتحريك الماء والوصول إلى المكافآت العائمة. لم ينجح الغربان في الحصول على مكافآتهم فحسب؛ بل فهموا أيضًا أن إسقاط الأشياء الثقيلة يزيح المزيد من الماء مقارنة بالأشياء العائمة.

في دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Science Advances، اقترح العلماء أن الغربان قادرة على التكرار - أو "تضمين هياكل داخل هياكل مماثلة". في علم اللغة، على سبيل المثال، يمكن تضمين عبارة "طارد القط" في الجملة "أكل الفأر الجبن" لتشكيل جملة جديدة: "أكل الفأر الذي طاردته القط الجبن". زعم بعض الباحثين أن التكرار فريد من نوعه في اللغة البشرية، لكن بعض الدراسات اقترحت أن الزرزور الأوروبي (Sturnus vulgaris) وقرود المكاك الريسوس (Macaca mulatta) والغربان يفهمون هذا المفهوم.

الببغاوات الرمادية الأفريقية

تعتبر الببغاوات الرمادية الأفريقية (Psittacus erithacus) أيضًا من بين أذكى الطيور في العالم. يمكن لهذه الببغاوات التفوق على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات في بعض الاختبارات المعرفية ومساعدة الطيور الأخرى المحتاجة. في عام 2005، اكتشف الباحثون الذين يعملون مع ببغاء رمادي أفريقي يبلغ من العمر 28 سنة يدعى أليكس أنه قد يفهم مفهوم الصفر، والذي لا يدركه الأطفال البشر عادةً حتى سن 3 أو 4 سنوات. كما أظهر الشمبانزي وقرود السنجاب بعض الفهم للمفهوم، لكن أليكس كان أول طائر يُظهر هذه القدرة - على الرغم من أن تفسيره للصفر قد يختلف عن تفسير البشر.

قالت إيرين بيبربيرج، الباحثة الرئيسية وعالمة النفس المقارنة وعالمة الإدراك، في ذلك الوقت: "يبدو من المرجح أن هذه المهارات تستند إلى قدرات معرفية أبسط يحتاجونها للبقاء، مثل التعرف على المزيد مقابل الأقل".

الكلاب

أفضل صديق للإنسان العاقل، الكلاب يمكنها قراءة الإشارات الاجتماعية والتواصلية البشرية، وتعلم الكلمات، والشعور بالغيرة والشم عندما يكون البشر متوترين أو مرضى. قارن الباحثون القوة العقلية للكلاب بقوة الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين، على الرغم من أن القدرة المعرفية تختلف بين السلالات والأفراد. وفقًا لنادي American Kennel Club، فإن أذكى 5 سلالات هي بوردر كولي، بودل، الراعي الألماني، جولدن ريتريفر ودوبرمان بينشر.

"أذكى كلب في العالم"، تشاسر، تعلم أكثر من 1000 اسم ويمكنه فهم الصفات مثل "أكبر".

النحل

قد يكون النحل أذكى الحشرات في العالم. يمكن للنحل أن يحسب ويتواصل مع بعضهم البعض ويحل المتاهات ويتعرف على الوجوه البشرية ويتعلم. حتى أن الباحثين اكتشفوا أن النحل له شخصيات مميزة وحياة عاطفية. لكن هذه الحيوانات ترى العالم بشكل مختلف تمامًا عنا، ما يجعل من الصعب تمييز ما يحدث بالضبط في أدمغتها الصغيرة. على سبيل المثال، يمكن للنحل رؤية الأشعة فوق البنفسجية والضوء المستقطب، ما يساعدها على التنقل والبحث عن الطعام. اكتشف الباحثون أيضًا أن النحل الطنان يمكنه استشعار المجالات الكهربائية في الهواء - وهي القدرة التي اعتقد العلماء ذات يوم أنها فريدة من نوعها للحيوانات التي تتنقل عبر الماء.

في عام 2017، وجد العلماء أنه يمكن تدريب النحل الطنان على استخدام أداة بسيطة للحصول على مكافأة غذائية. بعد 3 سنوات، أبلغ الباحثون عن أول استخدام ملحوظ للأدوات في نحل العسل البري (Apis cerana) بعد أن شهدوا استخدامهم براز الحيوانات للدفاع عن مستعمراتهم ضد الدبابير العملاقة.

الغوريلا

كانت الغوريلا الشهيرة كوكو واحدة من الحيوانات القليلة التي استخدمت شكلًا من أشكال لغة الإشارة للتواصل مع البشر. وأتقنت أكثر من 1000 من لغة الإشارة الأمريكية المعدلة وفهمت أكثر من 2000 كلمة منطوقة. قبل وفاتها في عام 2018، شكلت كوكو روابط عميقة مع مقدم الرعاية البشري، بيني، الذي علمها كيفية الإشارة.

مثل القِرَدة العليا الأخرى، تستخدم الغوريلا الأدوات، ويمكنها حل المشكلات ولديها ذاكرة جيدة. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Proceedings of the Royal Society B في عام 2019 إلى أن الغوريلا، جنبًا إلى جنب مع إنسان الغاب والشمبانزي، قد تكون أكثر ذكاءً من إنسان الغاب المبكر أوسترالوبيثيكوس.

الحيتان القاتلة

الحيتان القاتلة (Orcinus orca) هي أكبر الحيوانات المفترسة في المحيط وأكبر الأنواع في عائلة الدلافين. وعلى الرغم من شهرتها بقوة عضلاتها، فإن هذه الحيتانيات ذكية للغاية أيضًا. يمكن أن يصل وزن أدمغتها إلى (6.8 كيلوجرام) - ثاني أكبر أدمغة بين جميع الثدييات المحيطية، بعد حيتان العنبر.

تتمتع الحيتان القاتلة بلغتها الخاصة، بما في ذلك اللهجات المحلية؛ ومهارات حل المشكلات المذهلة؛ والعواطف المعقدة. إنها تعلم وتنقل المعلومات للأجيال. وفي دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Animals، أفاد الباحثون بإجادة الحيتان القاتلة لعبة المقالب.

مثل البشر، تتمتع الحيتان القاتلة بـ "نزوات" اجتماعية. في الثمانينيات، ظهر اتجاه غريب لارتداء "قبعات السلمون" الميتة في الحيتان القاتلة في منطقة بوجيت ساوند. لمدة 5 إلى 6 أسابيع، انتشر اتجاه غطاء الرأس السمكي إلى الحيتان القاتلة في 3 مجموعات قبل أن يخرج عن الموضة.

مثل أقاربهم من الدلافين ذات الأنف الزجاجي، يمكن تدريب الحيتان القاتلة على أداء الحيل - على الرغم من أن العديد من الناس أدانوا هذه الممارسة بسبب الأذى العقلي والجسدي الذي تتحمله الحيوانات أثناء وجودها في الأسر. منذ عام 1961، تم اصطياد 166 حوتًا قاتلًا من البرية ووضعها في الأسر. اعتبارًا من يناير 2024، لا يزال 18 حوتًا قاتلًا في الأسر في المتنزهات البحرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الحبار

يتمتع الحبار بواحدة من أكبر نسب الدماغ إلى الجسم بين اللافقاريات. يمكن لهذه الرخويات البحرية حساب فرائسها؛ وحل المتاهات؛ وتذكر ما أكلته ومتى وأين أكلته. لا تتدهور ذاكرتها مع تقدم العمر. كما أن الحبار بارع في التمويه؛ يمكنه تغيير مظهره حسب الرغبة لتقليد ألوان وملمس بيئته. عند محاولة التزاوج مع أنثى، يقوم الذكور الأصغر حجمًا أحيانًا بتقليد نمط الأنثى وحتى التظاهر بحمل كيس بيض للتسلل عبر الذكور الحارسين الأكبر حجمًا.

في دراسة أجريت عام 2021، أجرى الباحثون "اختبار الخطمي" - وهي تجربة شهيرة لدراسة الإشباع المتأخر - على 6 من الحبار، وقرروا أن الحبار يمكنه ممارسة ضبط النفس.

"يُعتقد أن ضبط النفس هو حجر الزاوية للذكاء، لأنه شرط أساسي مهم "من أجل اتخاذ القرارات المعقدة والتخطيط للمستقبل"، حسب قول المؤلف الرئيسي أليكس شنيل لموقع لايف ساينس.

الضفادع السامة

في حين أن أدمغة الضفادع ليست مفهومة جيدًا، حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في عام 2019، عندما اكتشفوا أنه مثل الطيور والثدييات، تستخدم ضفادع سامة خرائط معرفية. كانت هذه أول حالة لرسم الخرائط المعرفية - أي عمل تمثيلات ذهنية للعالم الخارجي - موثقة في البرمائيات. كتب الباحثون في الدراسة أن ضفادع سامة "تظهر أيضًا سلوكيات اجتماعية ومكانية معقدة بشكل غير عادي وهي قادرة على التوجيه لمسافات طويلة".

قالت سابرينا بورميستر، الأستاذة المساعدة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل والمؤلفة الرئيسية للدراسة، لمجلة ناشيونال جيوجرافيك في ذلك الوقت: "نفترض أنه بسبب تاريخها الطبيعي، طورت ضفادع السم قدرة معرفية أكثر تقدمًا - لاستخدام الإشارات البيئية بمرونة للعثور على المواقع.. من غير المرجح أن تجد هذه القدرات في جميع أنواع الضفادع".

ذباب الفاكهة

في حين أن ذباب الفاكهة (دروسوفيلا ميلانوجاستر) قد لا يبدو ذكيًا بشكل خاص، إلا أن هذه المخلوقات الصغيرة تتمتع في الواقع بقوة دماغية لا تصدق بالنسبة لحجمها. ذباب الفاكهة قادر على الإدراك الواعي والتعلم والتذكر والانتباه. وعلى الرغم من حجمها الضئيل، فإن دماغ ذبابة الفاكهة يحتوي على حوالي 200 ألف خلية عصبية وخلايا أخرى. وبالمقارنة، فإن البشر لديهم 86 مليار خلية عصبية.

قال كريستوفر بوتر، أستاذ مشارك في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، في عام 2021: "على الرغم من أن هذه الأدمغة بسيطة مقارنة بأدمغة الثدييات، إلا أنها يمكن أن تقوم بالكثير من المعالجة، حتى أكثر من جهاز كمبيوتر عملاق. إنها تمكن الحشرات من التنقل والعثور على الطعام وأداء مهام معقدة أخرى في نفس الوقت".

نظرًا للتشابه بين أدمغة البشر وأدمغة ذبابة الفاكهة، غالبًا ما يتم استخدام D. melanogaster ككائن نموذجي في البحث العلمي، وخاصة في دراسات علم الأعصاب.

حيوانات الراكون

غالبًا ما يُنظر إلى حيوانات الراكون (Procyon lotor) على أنها مؤذية وبارعة - وتُظهر الدراسات أنها قد ترقى إلى هذه السمعة. يمكن لحيوانات الراكون فتح الأبواب والنوافذ، واقتحام الحاويات والتذكر والتعلم من الآخرين. في ظل الظروف التجريبية، تم توثيق استخدام حيوانات الراكون للأدوات.

في أوائل القرن العشرين، فضل علماء النفس حيوانات الراكون كموضوعات اختبار للبحث العلمي بسبب فضولها وذكائها. لكن ميلها إلى التفوق على الباحثين من خلال مضغ أقفاصها وإيجاد طرق للهروب والاختباء في تهوية مباني المختبرات دفع العلماء إلى اللجوء إلى الفئران بدلاً من ذلك.

بسبب مكرها، يمكن أن تكون حيوانات الراكون مدمرة في البيئات الحضرية والضواحي، ما يتسبب في أضرار بممتلكات أصحاب المنازل تقدر بآلاف الدولارات من خلال تمزيق الأسقف، وتفكيك فتحات التهوية، ومضغ الأسلاك الكهربائية، وحفر الحدائق، وترك البول والبراز في المنازل. ومع ذلك، فإن البشر مسؤولون إلى حد كبير عن وضع الراكون كحيوانات مزعجة؛ حيث تسبب التحضر في تدمير موائل الراكون، وتضطر هذه المخلوقات إلى العيش بالقرب منا والبحث عن الطعام.

غربان كورفيوس

يصنف جنس غربان Corvus بأنه شديد الذكاء. تحل هذه الطيور الألغاز، وتتواصل بكفاءة مع بعضها البعض، وتخدع الحيوانات الأخرى لمساعدتها ولديها تفاعلات اجتماعية معقدة. مثل السناجب، تميل الغربان إلى إخفاء طعامها لاسترجاعه لاحقًا. وثق الباحثون الغربان وهي تراقب الآخرين وهم يخبئون الطعام، وتتذكر أماكن الاختباء وتسرق الطعام. لكن الغربان تعرف أيضًا متى تتم مراقبتها وستحرص بشكل إضافي عند إخفاء وجباتها.

في دراسة أجريت عام 2017 في مجلة ساينس، وجد الباحثون أن الغربان تنافس القردة العليا في قدرتها على التخطيط لاستخدام الأدوات والمقايضة. يمكن لهذه الطيور التخطيط للأحداث قبل 17 ساعة، وتظهر مستويات رائعة من ضبط النفس عند اتخاذ القرارات للمستقبل. عند إخضاعها لسلسلة من اختبارات الذكاء المعرفي الأخرى - بما في ذلك نظرية العقل والسببية والتعلم الاجتماعي - اكتشف الباحثون أن الغربان التي يبلغ عمرها 4 أشهر تُظهر قدرات مماثلة للشمبانزي البالغ.

القطط

بينما سيتجادل أصحاب الحيوانات الأليفة دائمًا حول ما إذا كانت القطط أم الكلاب أكثر ذكاءً، فلا شك أن القطط المنزلية (Felis catus) ذكية. وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن القطط تتمتع بذاكرة طويلة المدى "متطورة للغاية"، وقد تكون قادرة على التمييز بين الكميات، والانخراط في سلوكيات اجتماعية، وحساسة للإشارات البشرية وتكوين علاقات مع البشر.

لكن أبحاث سلوك القطط محدودة للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "توقعاتنا الأقل لسلوكيات القطط"، كما قال الدكتور كارلو سيراكوزا، خبير سلوكيات الطب البيطري في جامعة بنسلفانيا، في بيان "إذا كان لديك كلب يزأر وينبح على كل من يأتي إلى شقتك، فهذه مشكلة كبيرة، ولكن إذا هسهست قطتك ثم ركضت واختبأت، فلن يهتم أحد".

السناجب

السناجب من أفضل الحيوانات في حل المشاكل، وتصحح أخطاءها، وتتعلم ولديها ذاكرة طويلة. في عام 2013، اختبر العلماء ذاكرة السناجب الرمادية ووجدوا أنها تستطيع تذكر الحلول للمشاكل التي لم تواجهها منذ عامين.

أظهرت الدراسات التي أجريت على "سلوك تخزين" السناجب - نظام تخزين واسترجاع المكسرات المخفية - أن السناجب يمكنها تذكر مكان دفن الآلاف من المكسرات وحتى تنظيمها حسب النوع. عند مراقبتها، تخدع السناجب الآخرين بحفر حفرة وتغطيتها دون وضع حبة جوز داخلها.

أسود البحر

تتمتع أسود البحر بأدمغة كبيرة ومطوية بشكل مكثف بحجم أدمغة الشمبانزي تقريبًا. يمكن تدريب هذه الزعانف على القيام بالحيل وأداء المهام والمساعدة في العمليات العسكرية. منذ عام 1959، تستخدم البحرية الأمريكية أسود البحر لاستعادة الأشياء في الموانئ والمناطق الساحلية والبحر المفتوح. وكما فعلت مع الدلافين، علمت البحرية أسود البحر كيفية اكتشاف السباحين والغواصين غير المصرح لهم.

وفقًا لشبكة PBS، كان أسد البحر المسمى ريو أول حيوان غير بشري يُظهر تفكيرًا من الدرجة العليا اعتقد الباحثون أنه حصري للبشر. بعد التدريب مع المدربين على ربط صورة معينة (الصورة أ) بصورة أخرى (الصورة ب) والصورة ب بالصورة ج، تمكنت ريو من ربط الصورة أ بالصورة ج بشكل صحيح. وبعد أكثر من عقدين من التدريب، تعلمت ريو ربط أصوات معينة برموز أو أحرف معينة وأظهرت قدرة على تذكر المفاهيم التي تعلمتها قبل 10 سنوات.

قردان الكابوشين

من بين العائلات الخمس لقرود العالم الجديد، قد تكون Cebidae - التي تضم الكابوشين (Cebus) وقرود العنكبوت (Ateles) - الأكثر ذكاءً. يتعلم الكابوشين بسرعة ولديه ذاكرة ممتازة، لذلك غالبًا ما يتم تدريبهم على الأداء في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

تتمتع الكابوشين بالمهارة في استخدام الأدوات والتلاعب بها ولديها ذكاء اجتماعي مرتفع. في دراسة أجريت عام 2009 في المجلة اليابانية لعلم نفس الحيوان، أفاد الباحثون أن القرود الكابوشينية "قادرة على التعرف على حالات الانتباه لدى البشر، واستنتاج عواقب سلوك الآخرين، وحالة معرفة الآخرين، واستنتاج سبب التعبير العاطفي للآخرين والتعرف على رفاهية الآخرين".

طائر العقعق

تشتهر العقعق بأنها طيور ذكية لديها ميل للسرقة. على الرغم من أن سمعتها كقطاع طرق هي في الغالب أسطورة، إلا أنها ذكية بشكل لا يصدق وواحدة من مجموعات الطيور القليلة التي اجتازت اختبار المرآة. العقعق حلال مشاكل ممتاز، ولديها ذاكرة رائعة، وتصنع وتستخدم الأدوات، وتظهر سلوكيات اجتماعية معقدة.

كما تفوقت هذه الطيور على العلماء: في دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Australian Field Ornithology، أفاد الباحثون أن العقعق الأسترالية عملت معًا لإزالة أجهزة تتبع GPS من بعضها البعض.

وكتب الباحثون "من الممكن أن يكون ما لاحظناه هو أول حالة موثقة لسلوك الإنقاذ لدى العقعق الأسترالي. كما أن السلوك المرصود يشير إلى حل المشكلات المعرفية المعقدة".

النمل

مثل النحل، النمل كائنات ذكية للغاية ذات هياكل اجتماعية معقدة. مستعمرات النمل منظمة بشكل لا يصدق، وتقسم عملها بكفاءة لضمان بقاء المستعمرة. معًا، يمكن للنمل العامل بناء أعشاش ضخمة ومعقدة معماريًا.

يمكن للنمل التنقل عبر مسافات طويلة والتواصل مع بعضهم البعض والتعلم بسرعة كبيرة. في دراسة نُشرت في مجلة Royal Society Open Science، اكتشف الباحثون أن ذكريات نمل Formica fusca يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام. وفي عام 2020، وجد العلماء أن نمل Eciton hamatum يبني جسورًا حية لإنشاء طريق مختصر للباحثين عن الطعام، دون الحاجة إلى إشراف من زعيم. يتم تعديل هذه الجسور باستمرار بناءً على مستويات المرور والهندسة البيئية.

تنانين كومودو

لا تُعد سحالي الرصد أكبر السحالي في العالم فحسب (تنانين كومودو)، بل إنها أيضًا من بين أذكى السحالي. في حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن العاصمة، أفاد الحراس أن تنانين كومودو (Varanus komodoensis) لها شخصياتها الخاصة، وتتعرف على كل حارس وتظهر الفضول. هذه السحالي الكبيرة هي أول الزواحف التي لديها سلوكيات لعب موثقة بوضوح، وفقًا لورقة بحثية عام 2013 في مجلة Applied Animal Behaviour Science.

كتب مؤلف الدراسة جوردون إم. بورجاردت، أستاذ في جامعة تينيسي، في الورقة البحثية: "يبدو أن هذه الحيوانات في مكان نفسي مختلف عن السحالي الأخرى.. نظرًا لأن هذه الحيوانات أصبحت أكثر شيوعًا كزواحف تذكارية في حدائق الحيوان، فيمكنها بسهولة أن تصبح القردة العليا لعالم الزواحف الحرشفية".

تشير التجارب التي أجريت على سحالي الرصد الصخري الأسيرة (Varanus albigularis) إلى أنها يمكنها "العد".

في عام 2020، اختبر الباحثون ذاكرة نوعين من سحالي الرصد ووجدوا أنها يمكن أن تتعلم حل الألغاز وتذكر الحلول بعد 20 شهرًا.

الثعالب المائية

قد تكون ثعالب البحر (Enhydra lutris) من بين أكثر الحيوانات لطفًا على وجه الأرض، لكنها أيضًا ماهرة وبارعة بشكل خاص في استخدام الأدوات. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في مجلة Biology Letters، فمن المرجح أن ثعالب البحر كانت تستخدم أدوات، مثل الصخور لفتح الرخويات ذات الأصداف الصلبة، منذ آلاف أو حتى ملايين السنين. وبالمقارنة، يعتقد الباحثون أن الدلافين تعلمت استخدام الأدوات منذ حوالي 200 عام. وعلى عكس الدلافين، التي تعلم صغارها استخدام الأدوات، يبدو أن ثعالب البحر لديها هذه القدرة فطريًا.

يمكن أيضًا تدريب ثعالب الماء على الاستجابة للإشارات اللفظية. في أحواض السمك، يدرب الحراس ثعالب الماء على المشاركة في رعاية صحتهم. على سبيل المثال، يمكن أن تتعلم ثعالب الماء الوقوف على ميزان أو تقديم جزء معين من الجسم للمدربين للفحص.

أسماك الراس المنظفة

في عام 2019، أفاد الباحثون أن سمكة الراس المنظفة (Labroides dimidiatus) أصبحت أول سمكة تتعرف على نفسها في المرآة - وهو اختبار مثير للجدل يقول بعض العلماء إنه يؤكد التعرف على الذات. ومع ذلك، بعد انضمام السمكة الصغيرة إلى قائمة الأسماك التي تمر عبر المرآة، احتدمت المناقشات حول شرعية الاختبار.

قال الباحث الرئيسي أليكس جوردان، عالم الأحياء التطوري في معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان في ألمانيا، لصحيفة The Atlantic في عام 2023: "لمدة 50 عامًا، ولسبب ما، كان الناس يوافقون فقط ويقولون نعم، هذا هو اختبار الوعي الذاتي. ولكن عندما تطرق سمكة الباب، فجأة انفجرت".

سواء كانت واعية بذاتها أم لا، فقد تفوقت أسماك الراس المنظفة على قرود الكابوشين والشمبانزي وإنسان الغاب في مهام البحث المعقدة عن الطعام. في عام 2012، أجرى الباحثون تجربة تطلبت من الحيوانات الاختيار بين فعلين مختلفين؛ كل منهما يعطي مكافأة فورية، ولكن واحدا فقط يقدم مكافأة إضافية متأخرة. وفقًا للدراسة، تعلمت الحيوانات المنظفة البالغة "حل المهمة بسرعة وأعادت تعلم المهمة عندما تم عكسها". ومع ذلك، فشلت الرئيسيات في الأداء على مدار 100 محاولة.

تشتهر أسماك التنظيف أيضًا بأنها "فنانة احتيال. واكتسبت اسمها من خلال تنظيف الطفيليات من الأسماك الأخرى في البحر - وهي علاقة مفيدة للطرفين. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن أسماك التنظيف تميل إلى "خداع" عملائها من خلال التسلل إلى لدغات من المخاط الغني بالمغذيات، والذي لا يريد العملاء خسارته. تفضل أسماك التنظيف الماكرة خداع الأسماك الأكبر حجمًا وتقديم خدمات التنظيف "الصادقة" للأسماك الأصغر حجمًا بينما تشاهد الأسماك الأكبر حجمًا.

عناكب بورشيا

تشتهر العناكب القافزة من جنس بورشيا بمرونتها ومهاراتها في حل المشكلات والذاكرة والرؤية المذهلة. وقد أظهرت التجارب المعملية أن هذه العناكب يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية عند مهاجمة فريستها، بما في ذلك التخطيط للطرق الالتفافية التي تستغرق ما يصل إلى 80 دقيقة. تتسلل عناكب بورشيا إلى ضحاياها باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات الخادعة، بما في ذلك محاكاة عروض المغازلة، والتظاهر بأنها فريسة أو حطام عالق في شبكة، ومحاكاة الرياح في شبكة عنكبوت أخرى لإخفاء نهجها. وعلى الرغم من أن هذه العناكب تتمتع بقدرات صيد مذهلة، إلا أن دماغ عنكبوت بورشيا يمكن أن يتناسب بشكل مريح مع رأس الدبوس.

الماعز

تشتهر الماعز (Capra hircus) برأسها السميك، ولكنها قد تكون من بين أكثر ذوات الحوافر ذكاءً في العالم. فهي تتمتع بذاكرة ممتازة وقدرة جيدة على حل المشكلات، ويمكنها التمييز بين تعبيرات الوجه البشرية.

اختبر الباحثون ذاكرة الماعز من خلال تقديم صندوق ألغاز لـ 12 من الحيوانات لحلها. تعلم 9 من أصل 12 مهمة بسرعة وتمكنوا من تذكر الحل بعد 10 أشهر. وجدت دراسات أخرى أدلة على أن الماعز يمكنها التمييز بين صوت الإنسان السعيد والغاضب والوجه السعيد والوجه الغاضب. عندما يتم تقديم مهمة مستحيلة، تحول الماعز نظرها إلى البشر في سلوك تواصلي مقصود يقوم به كل من الكلاب والخيول عند البحث عن مكافأة. كما أن الماعز فنانة هروب ممتازة وتشتهر بالتوصل إلى طرق للتسلل خارج حظائرها.

البشر

بالطبع، وفقًا لمعاييرنا الخاصة، فإن البشر المعاصرين (الإنسان العاقل) هم أذكى الأنواع. لقد بنينا مجتمعات معقدة، وحققنا تقدمًا تكنولوجيًا لا يصدق، وطورنا اللغات، ويمكننا التفكير منطقيًا والتعاطف مع الآخرين. ومع ذلك، زعم أستاذ علم التشريح الأنثروبولوجي والمقارن ماسيج هينبرج في جامعة أديلايد في عام 2013 أن البشر لا يمكنهم ادعاء التفوق الفكري على الأنواع الأخرى لأننا لا نفهمها تمامًا.

لكننا أيضًا أكثر الأنواع تدميراً. على الرغم من أن سكاننا يشكلون 0.01٪ فقط من جميع الكائنات الحية، فقد دمرنا 83٪ من جميع الثدييات البرية ونصف جميع النباتات، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان في عام 2018. البشر أيضًا يشكلون خطرًا لا يصدق على أنفسهم: في عام 2022 وحده، قتلت الصراعات العالمية 238000 شخص، وفقًا لدويتشه فيله.