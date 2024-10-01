نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أميركي، قوله إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "واشنطن قد ترغب في حل دبلوماسي لكنها تدعم هدف إسرائيل في حربها على حزب الله".
ونقل بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، زعهم بأن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غير مرتاحة لتأييد حملة إسرائيل بلبنان علنا وبشكل كامل خشية حرب شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مفاوضات وقف إطلاق النار بلبنان توقفت وأميركا تدعم هدف إسرائيل في حربها على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.