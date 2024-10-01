بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مفاوضات وقف إطلاق النار بلبنان توقفت وأميركا تدعم هدف إسرائيل في حربها على حزب الله

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أميركي، قوله إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "واشنطن قد ترغب في حل دبلوماسي لكنها تدعم هدف إسرائيل في حربها على حزب الله".

ونقل بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، زعهم بأن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غير مرتاحة لتأييد حملة إسرائيل بلبنان علنا وبشكل كامل خشية حرب شاملة".