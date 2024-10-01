الجيش الإسرائيلي زعم بدء قواته عملية برية محددة جنوبي لبنان "وفقا لقرار المستوى السياسي"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة جنوبي لبنان منذ ساعات"، في حين كانت قد أفادت قناة المنار بأنه لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي.

ولفت إلى أنه "تمت الموافقة على مراحل العملية البرية وفقا لقرار المستوى السياسي".

وذكر أن "الحملة العسكرية في الشمال تأتي بالتزامن مع عملية متواصلة في قطاع غزة وساحات أخرى".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "العملية البرية في الجنوب اللبناني هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية".

بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الجدار الحدودي مع لبنان من مواقع مختلفة وبدأت التحرك". لقرى محاذية