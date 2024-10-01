الجيش الإسرائيلي: نفذنا أمس هجوما مركزا على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ أمس "هجوما مركزا على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية"، في إشارة إلى غارات نفذها يوم أمس حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد طالب الجيش الإسرائيلي سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية إلى إخلاء أماكن حددها.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وعمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".