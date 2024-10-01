الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى".

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".