السفارة الأمريكية في القاهرة تحتفل بمئوية الرئيس الأسبق "جيمي كارتر"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بإقامة معرض بعنوان "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس".



وقالت نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية إيفينيا سيديريس - خلال حفل افتتاح المعرض - إن الرئيس جيمي كارتر كرس حياته لجمع شعوب العالم معًا، وخاصة شعبي مصر والولايات المتحدة.



وأضافت أنه وبينما كان الرئيس كارتر مدافعًا لا يكل عن القضايا الإنسانية وبطلًا لحقوق الإنسان حول العالم، فقد ركز أيضًا على التحديات والعيوب داخل الولايات المتحدة، متحديًا العنصرية والفقر في ولايته الأصلية جورجيا وفي جميع أنحاء بلدنا..معبرة عن الفخر بالاحتفال بحياة الرئيس الأسبق وإرثه.



وتضمن حفل افتتاح المعرض، عرضا لفيلم يحمل عنوان "جيمي كارتر: رئيس الروك أند رول"، وهو فيلم وثائقي يستكشف شغف الرئيس كارتر الدائم بالموسيقى.



وذكرت السفارة الامريكية لدى مصر اليوم الثلاثاء أن المعرض يقام في مسرح الفلكي الرئيسي وصالة العرض في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) في التحرير وسيكون مفتوحًا للجمهور اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من الشهر الجاري.



ووجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، الشكر لشركائها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مكتبة ومتحف الرئيس جيمي كارتر، ومركز كارتر، وقد نظم الحدث المركز الأمريكي بالقاهرة (ACC) التابع للسفارة.



ويركز معرض "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس" على مساهمات الرئيس كارتر في الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر التي تستمر في النمو والازدهار بعد أكثر من أربعين عامًا من رئاسته.



ويضم المعرض الفوتوغرافي صورًا من حياة كارتر، بما في ذلك عمله مع الرئيس الراحل السادات على اتفاقيات كامب ديفيد وزياراته إلى مصر.

