عاجل.. غارة إسرائيلية تستهدف الطرق الرئيسة في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على الطرقات الرئيسة التي تصل المناطق الحدودية بالداخل اللبناني.

وأفادت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى قطع الطرقات بين القطاع الشرقي ومنطقة حاصبيا، مبينة أنه بمؤازرة من الجيش اللبناني تم محاولة ردم الهوة التي خلفها القصف باتجاه منطقة حاصبيا.

واستهدف القصف المدفعي الخيام، وادي مريمين، الطيبة، ديرسريان، كفركلا.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جديدة على طريق "إبل السقي" أدت إلى قطع الطريق بين قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية على البلدات الجنوبية كالاتي:

عربصاليم

جرجوع

الشهابية

الخيام

كفركلا

خربة سلم

النبطية الفوقا

يحمر