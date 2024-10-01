شكرا لقرائتكم خبر عن حريق غابات اليونان يستعر لليوم الثالث.. وجهود مكثفة للإطفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكافح اليوم الثلاثاء، ما يربو على 400 رجل إطفاء، حريق غابات كبير في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية لليوم الثالث على التوالي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن أبعاد المنطقة المتضررة في كورينث يبلغ طوالها حوالي 15 كيلومترا وعرضها خمسة كيلومترات. جهود الإطفاء وشارك في عمليات الإطفاء صباح اليوم خمس مروحيات إطفاء الحرائق وثلاث طائرات ثابتة الجناحين فضلا عن 120 سيارة إطفاء. وكان الدخان كثيفا حيث يمكن رؤيته من مسافة بعيدة حتى العاصمة أثينا، التي تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشرق. ونقلت قناة (إي آر تي نيوز) التلفزيونية عن السلطات أن رجلا إطفاء أصيبا أثناء إخماد الحريق.

وتوفي متطوعان اثنان أمس الاثنين، (35و 40 عامًا) من قرية أنو بيستا، وفقا لتقارير إعلامية يونانية. وما زال العديد من المتطوعين في موقع الحريق. وتم إخلاء عدة قرى وما زالت المدارس بالمنطقة مغلقة حتى إشعار آخر.

