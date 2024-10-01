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لبحث دعم لبنان.. العراق يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ


أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن الأمانة العامة للجامعة تلقت اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا من جمهورية العراق لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.


وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع، من أجل بحث أزمة النازحين واللاجئين في لبنان وتقديم المساعدة لدولة لبنان.

وأضاف السفير حسام زكي في تصريح اليوم، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربي، عممت الطلب العراقي على الدول الأعضاء والتشاور مع اليمن الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية ومع جمهورية العراق صاحبة الطلب لتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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