الجيش اللبناني: لم نرصد أي توغل إسرائيلي عبر الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد مصدر من الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن وحداته "لم ترصد" أي توغل إسرائيلي عبر الحدود، بعد ساعات من إعلان اسرائيل بدء قواتها عملية برية "محدودة" ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال المصدر "لم نرصد أي توغل من قوات العدو باتجاه الأراضي اللبنانية"، في إعلان جاء بعد نفي قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" وحزب الله حصول أي توغل إسرائيلي.

ونفى مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، لقناة "الجزيرة"، حدوث توغل بري إسرائيلي داخل لبنان، قائلًا إن "كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة".

وأضاف عفيف، أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المسؤول الإعلامي، أن مقاتلي الحزب مستعدون للمواجهة مع قوات جيش الاحتلال التي "تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان".

ولوح المسؤول الإعلامي بحزب الله، بإلحاق "أكبر الخسائر" بقوات جيش الاحتلال التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الإسرائيلي ليس إلا بداية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف الموساد الإسرائيلي وقاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصواريخ "فادي 4".