رئيس الوزراء الفرنسي: يجب مواصلة العمل مع الحلفاء لوقف الأعمال القتالية في لبنان

اشار رئيس وزراء فرنسا ميشال بارنييه في تصريح له أمام البرلمان، إن باريس لا بد أن تواصل العمل مع حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية في لبنان.

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