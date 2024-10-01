أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مساع لإجراء اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترقب هجوم إيراني. وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تكون هذه المحادثة، في حال حدوثها، بغرض مطالبة بوتين باستخدام نفوذه لمنع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: مساع لإجراء اتصال بين نتانياهو وبوتين على خلفية ترقب هجوم إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.