القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن

اعلنت القوات المسلحة اليمنية "تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي"، موضحة أن "السفينة الأولى استهدفت سفينة "CORDELIA MOON" النفطية البريطانية في البحر الأحمر".

واشارت الى أن "السفينة النفطية البريطانية تم استهدافها بـ 8 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير"، لافتة الى أن "عملية استهداف السفينة النفطية البريطانية أدت إلى إصابتها إصابة بالغة".

وذكرت أن "العملية الثانية استهدفت سفينة "MARATHOPOLIS" في المحيط الهندي بصاروخ مجنح"، مضيفة أن "العملية الثالثة استهدفت مجددا السفينة "MARATHOPOLIS" لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ولفتت الى أن "استهدفت السفينة "MARATHOPOLIS" أثناء إبحارها في منطقة العميات بالبحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني".