النشرة: االطيران الاسرائيلي اغار على بلدة كفركلا والمجيدية ومحيط وادي خنسا وريحانة بري في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على مدينة الخيام ومزرعة بسطره، كما أن الغارات استهدفت بلدة كفركلا والمجيدية ومحيط وادي خنسا وريحانة بري في القطاع الشرقي".

واشار الى "3 غارات اسرائيلية على ناحية كونين - عيناتا"، لافتا الى "غارة على بيت صفا جابر النبطية حي المقاصد، وبلدة مارون الراس، وبنت جبيل".