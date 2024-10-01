اشار المرشح الجمهوري دوناد ترامب في تصريح له، الى انه ما كان ينبغي أن تحدث هذه الحرب، ولو كنت رئيسا لما اندلعت، وهذه الحرب كان بالإمكان تجنبها بشكل كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ما كان ينبغي أن تحدث هذه الحرب ولو كنت رئيسا لما اندلعت وهذه الحرب كان بالإمكان تجنبها بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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