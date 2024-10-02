وسائل اعلام اسرائلية: القرار بشأن طبيعة الرد على الهجوم الإيراني سيتم اتخاذه الليلة

ذكرت وسائل اعلام اسرائلية بان القرار بشأن طبيعة الرد على الهجوم الإيراني سيتم اتخاذه الليلة.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بانه "سنقرر طريقة الرد متى وأين وكيف؟".

بدورها، اشارت صحيفة "التلغراف" عن مسؤول إسرائيلي، الى ان الهجوم الإيراني يشير إلى أن الحرب قد تم إعلانها على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 عن تقارير، بان نطاق الهجوم الإيراني كان ضعف حجم الهجوم الذي وقع في نيسان الماضي.

وافادت القناة 12 الإسرائيلية يان جلسة الطاقم الوزاري الأمني المصغر التي ستبحث الرد على الهجوم الإيراني تلتئم للبحث في الملف.