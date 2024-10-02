تيم والز في المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي: سنواصل دعم إسرائيل ضد تهديدات إيران

أشار المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز، إلى "أننا سنواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات إيران". جاء ذلك خلال مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة الجمهوري جاي دي فانس والديمقراطي تيم والز. وقال تيم والتز إن "فترة دونالد ترامب الرئاسية كانت كارثية فيما يخص احتواء إيران". في سياق آخر، ‏رأى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس "استطاعت بجهودها خلال فترة توليها منصب المدعي العام تقليص الهجرة عبر الولايات الحدودية".

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