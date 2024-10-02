الجيش الإسرائيلي وجه إنذارًا للمتواجدين في مبانٍ في حدث بيروت وحدث الغرب وحي الشياح بالضاحية الجنوبية

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلً لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا للمتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في حي حدث بيروت وحي حدث الغرب وحي الشياح.

وزعم المتحدثةباسم الجيش الإسرائيلي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالبهم بإخلاء هذا المباني والمجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.