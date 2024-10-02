الإليزيه: فرنسا تنظّم "قريبا جدا مؤتمرا لدعم" لبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن فرنسا ستنظّم "قريبا جدا مؤتمرا لدعم" لبنان. وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أعاد التأكيد على طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله ضد إسرائيل وسكانها"، و"طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت ممكن وأضافت الرئاسة "ماكرون يرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرارات الأمم المتحدة". وأشارت إلى "الالتزام بأمن إسرائيل وحشدنا اليوم موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني". كما أفادت الإليزيه بأن "ماكرون كلف وزير الخارجية بقيادة مشاورات لإيجاد حلول دائمة للأزمة خاصة فيما يتعلق بلبنان وغزة".

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