شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، بعد لحظات من توجيه انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدد خارطة في حي حدث الغرب وذلك للمرة الثانية في نفس المنطقة.
وكرر الجيش مزاعمه لسكان المنطقة حيث قال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالبهم بإخلاء المبنى والمباني المجاورة والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار جديد للمتواجدين بمبنى آخر بحي حدث الغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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