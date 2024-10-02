الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر جديدة باستهداف 4 مراكز للنازحين في غزة

ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة في قطاع غزة واستهدفت ما لا يقل عن 4 مراكز لإيواء النازحين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبا. وأفادت قناة الجزيرة عن مقتل 6 فلسطينيين آصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط مدينة غزة. كما قتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال معهد الأمل للأيتام الذي يؤوي عددا كبيرا من النازحين غرب مدينة غزة. وقصفت طائرات إسرائيلية مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة. وفي مدينة غزة أفادت مصادر محلية بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في قصف اسرائيلي لمنزل لعائلة غطاس في شارع نظير شرق مدينة غزة، وأشارت المصادر إلى أن القتلى والجرحى استهدفوا وهم نيام. ووسط القطاع أفادت مصادر فلسطينية محلية بمقتل 9 أشخاص بينهم طفلة إثر قصف استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات.

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