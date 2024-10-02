وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله قصف المنطقة الحدودية في الشمال ما أدى لإصابات في صفوف الجيش

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الى أن "حزب الله قصف المنطقة الحدودية في الشمال ما أدى لإصابات في صفوف الجيش".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب.

بدوره، يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، ويكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.