رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية الخليج 365

أجرى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بكليات الجامعة؛ لمتابعة انتظام العملية الدراسية، والاطمئنان على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025.

شارك في الجولة، الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استهل رئيس الجامعة الجولة بتفقد كلية الهندسة، وكان في استقباله الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد عميد الكلية والسادة الوكلاء ، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة قاعة الفيديو كونفراس، وقاعة الكتب والرسائل العلمية، والمدرجات، كما استمع لشرح أحد الطلاب عن عدد من الأنشطة التى شملت رسومات ونادي خلوي، وقام بمتابعة عدد من الأنشطة الطلابية الرياضية (مسابقة تنس الطاولة، ومسابقة شطرنج) والمقامة بالكلية والمنظمة من قبل إدارة الكلية واتحاد الطلاب.

استكمل رئيس الجامعة، جولته بالتوجه إلى كلية الحقوق ليستقبله الدكتور ممدوح محمد المسلمي عميد الكلية ووكلائها، حيث قام بمتابعة الإنشاءات والمباني والمدرجات للتأكد من كفاءة المباني والقاعات الدراسية، واختتمت الجولة بكلية التربية، حيث استقبله الدكتور حمدي المحروقي عميد الكلية والوكلاء، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، تابع سير المحاضرات ومعرض اللوحات الفنية من إبداع طلاب الكلية، وتفقد قاعتي التدريس STEM (1 2) والتى تم إعدادها وتجهيزها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما حرص على التأكد من دور الكلية فى إقامة ندوات إرشادية أكاديمية للطلاب الجدد لتعريفهم بأقسام الكلية وكافة المعلومات عنها.

وهنأ الدكتور خالد الدرندلي الطلاب بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق والسداد، واستطلع آراءهم حول مدى رضاهم عن العملية التعليمية.

كما حثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وكافة الخدمات التى تقدمها الكليات لطلابها، والمشاركة فى الأنشطة المختلفة التي تنفذها الجامعة في إطار مبادرة بداية، والتي تساعدهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم بالمعارف اللازمة، واندماجهم مع زملائهم من الكليات المختلفة.